Quique Setién disparó contra Messi: Es difícil de gestionar, pero quién soy yo para cambiarlo

Lionel Messi es uno de los jugadores más importantes en la historia del FC Barcelona, sin embargo ha tenido que lidiar con múltiples conflictos las últimas temporadas.

Su exentrenador, Quique Setién conversó con Vicente del Bosque, extécnico de la selección española para analizar lo que fue su paso por el cuadro culé.

Allí, Setién desclasificó sin problemas lo complejo que era manejar el camarín del equipo catalán y lo imponente que era la figura de Messi. “Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo (Messi), es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! ¿Si allí le han aceptado durante años cómo es y no le han cambiado?”.

Incluso comparó a la figura del trasandino con el basquetbolista Michael Jordan. “Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan (The Last Dance). Ves cosas que no te esperas”.

Setien fue despedido del Barcelona tras caer 8-2 ante el Bayern Munich.