Antonio Conte valoró esfuerzo de Vidal: “Lo hemos exprimido como un limón”

Antonio Conte, entrenador del Inter de Milán valoró el rendimiento que tuvo Arturo Vidal durante el duelo ante el Parma tras ingresar durante la segunda parte.

El técnico aseguró en conferencia de prensa que pese a que no ha tenido mayor descanso, lo han sabido utilizar de buena manera. “Arturo entró bien. Venia de hacer partidos consecutivos con Chile y aquí jugando cada tres días. Lo hemos exprimido como un limón porque la situación no me ha permitido darle un poco de recuperación”.

Sobre su rendimiento, recalcó que fue un aporte en cancha. “Hoy lo hizo bien, cuando ha entrado siempre a estado bien. Arturo es un jugador con personalidad y experiencia, un buen jugador”.

En este compromiso no pudo estar Alexis Sánchez, quién sigue recuperándose de una lesión tras los duelos de la selección chilena. Con este resultado, Inter quedó en el tercer lugar con 11 unidades.