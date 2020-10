Pellegrini no se asusta por el presente del Betis: “No estoy ansioso ni preocupado”

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis habló sobre el presente del cuadro español y los malos resultados obtenidos en las últimas fechas.

El chileno expresó estar tranquilo pese a sumar dos derrotas consecutivas. “No estoy ni ansioso, ni preocupado. Queremos ganar todos los partidos, vamos a seguir trabajando para seguir acortando la distancias”.

Tras no recibir ningún castigo por parte de la liga española, el exReal Madrid expresó su tranquilidad pues asegura que no cometió ninguna imprudencia en sus declaraciones. “Solo dije y mantengo que el VAR es una tecnología que va a ayudar al fútbol en la medida que se usen en los fallos garrafales de árbitros. No se puede utilizar para cada jugada”.

El próximo partido del Real Betis será el día domingo ante el Elche a las 10:00 horas.