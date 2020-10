Mario Salas tras nueva caída de Alianza Lima: “Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento”

Durante esta jornada, Alianza Lima de Mario Salas sumó su sexta derrota consecutiva, luego de caer como local por 1-2 ante el Deportivo Municipal.

Por esta razón, fue el propio “Comandante” quien salió al paso de las críticas, y aseguró que no dejará el club peruano. “Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza“, señaló.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas”, afirmó el técnico para GolPerú.

En tanto, el Líbero manifestó que la dirigencia de Alianza Lima no desea continuar con el entrenador nacional, pero la elevada suma de la cláusula de salida sería la piedra de tope para que el “Comandante” deje de ser el técnico del cuadro peruano.