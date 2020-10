Mourinho tras la derrota del Tottenham por la Europa League: “Me habría gustado hacer 11 cambios”

Después de la dura derrota que cosechó el Tottenham de José Mourinho por la Europa League ante el Antwerp, el técnico portugués se mostró muy decepcionado.

“Me habría gustado hacer 11 cambios (…) Les hemos dejado ganar, eso es lo que puedo decir”, comenzó diciendo el portugués en conferencia de prensa.

Tras ello, añadió que “no hice cinco cambios porque me dieron miedo los segundos 45 minutos. Es justo decir que las malas actuaciones individuales influenciaron al equipo pero el equipo también influenció malas actuaciones individuales. No seré yo el que analice individualmente algunos nombres aquí”.

Finalmente, el estratego lamentó que algunos futbolistas no aprovecharon su oportunidad como titulares.

“Ya sabéis cuál es nuestro mejor equipo. Siempre pienso que todos los futbolistas se merecen una oportunidad porque tenemos una plantilla amplia. Pero también está la oportunidad de aprovechar esa oportunidad y pedir más. A partir de hoy, mis futuras decisiones van a ser muy fáciles“, cerró.