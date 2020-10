Aníbal Mosa por crisis en Colo-Colo: Yo no he pensado en renunciar, no salgo arrancando

Anibal Mosa, presidente de Blanco y Negro analizó la crisis que atraviesa el cuadro albo en este 2020 por los malos resultados deportivos y constantes conflictos con los jugadores.

El directivo profundizó sobre el problema de Matías Zaldivia y su tema salarial, asegurando que tras reunión de directorio, se logró soliucionar. “Lo siento mucho por Matías. Es uno de nuestros capitanes, me tocó recibirlo cuando llegó de Argentina. Nosotros fuimos sancionados por la DT por no darle el conducto regular a la licencia médica de un jugador. Lo que correspondía por un tema administrativo era darle curso de la manera que se hizo, pero igual conversamos de cómo abordarlo de manera solucionarlo de manera interna”.

Mosa recalcó que dicho inconveniente nunca debió ocurrir. “Es un tema que se solucionó, le dimos las facultades a nuestro gerente y a nuestros abogados. Nosotros no podemos pagar un valor añadido cuando hay una licencia médica. La verdad es que teníamos resuelto el tema, pero hay un tema legal. Le vamos a dar una solución a Mati por un problema que nunca debió haber ocurrido”.

El empresario rechazó tajantemente renunciar a su cargo por la crisis actual. “No he pensado dar un paso al costado, asumo la responsabilidad y se lo he hecho saber a los colegas del directorio. Las decisiones que hemos tomado han sido por unanimidad. Yo no salgo arrancando, me voy a quedar para dar solución a la problemática. Si es que no cuento con confianza de los directores el próximo año, tendrá que venir otro”.

Mosa profundizó que pese al conflicto que mantiene con los jugadores, desde el directorio están unidos para poder dejar las diferencias y salir adelante con buenos resultados. “Yo no voy a venir a ocultar o maquillar situaciones que todos saben. Yo sigo teniendo la confianza de que vamos a restituir la confianza de nuestros jugadores. Nos vamos a reunir con ellos. Situaciones como la que ocurrió con el Mati no ayudan en mucho. Nosotros vamos a retomar nuestras relaciones buscando lo mejor para Colo-Colo. Hicimos un mea culpa y dejamos nuestras diferencias de lado por el momento difícil que atraviesa el club. Hoy tenemos que estar todos unidos. De aquí a lo que termine el campeonato y nos vamos a dedicar a apoyar la institución”.

En el plano futbolístico, confirmó que están dispuestos a ir en búsqueda de más refuerzos. “Hemos tenido conversación fluida con el entrenador y la verdad es que estamos abiertos a escucharlo. Si él considera que necesita otro nombre, estaremos atentos a ese tema”.