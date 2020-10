Pellegrini y su recuerdo del Real Madrid: “Me hubiese encantado estar allí tres o cuatro años”

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis conversó con Jorge Valdano en el “Universo Valdano” y recordó lo que fue su polémico paso por el Real Madrid y la exitosa etapa en Villarreal.

El técnico nacional confesó que pese a lo complejo del ambiente, le habría encantado poder tener más chances en el cuadro merengue. “Me habría encantado estar allí tres o cuatro años y ganar algún título. Pero Dios compensa y si hubiera seguido en Madrid no habría llegado al Málaga. La decisión que tomé fue la correcta. Desgraciadamente en el Real Madrid había un plantel desequilibrado. Hicimos 96 puntos y 102 goles y con Cristiano lesionado 3 meses”.

Sobre su etapa en el Villarreal, recordó con detalles cómo fue el quiebre con quien era la estrella del equipo, el argentino Juan Román Riquelme. “La ruptura con Riquelme me dolió muchísimo. Era un jugador irreemplazable por la visión que tenía de juego y por cómo influía en el equipo. Cuando estaba realmente comprometido era enorme. Yo le ofrecí siempre, ‘Presidente, si usted quiere, me voy. Y Román se queda, no hay ningún problema’. Entonces, al día siguiente, finiquitó con Román y lo vendió a Boca Juniors”.

El próximo partido de Pellegrini junto al Betis será ante el Elche el domingo 1 de noviembre a las 10:00 de la mañana.