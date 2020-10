Conmebol proyecta jugar la Copa América con público

El Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana, Gonzalo Belloso, conversó con Olé, sobre cómo ha sido el retorno del fútbol internacional con la Copa Libertadores y las Clasificatorias Sudamericanas.

El representante de la Conmebol destacó el trabajo que han realizado hasta el momento con el regreso de la actividad. “Lo que sentimos es que todo el trabajo que hicimos, toda la información que teníamos, todo lo al día que estamos en todo lo que pasa a nivel fútbol referido a la pandemia, nos lleva a pensar que trabajando con el protocolo adecuado, y cumpliendo a rajatabla todo lo que hay que cumplir, se puede jugar. Obvio que no sin dificultades, pero lo hemos logrado”, comenzó diciendo.

“Nos han ayudado enormemente las federaciones, los gobiernos y la determinación de los clubes, jugadores y entrenadores, que también querían jugar. Muchos eran escépticos ante la situación con la Conmebol; nosotros teníamos bastante más información de que se podía, y se pudo demostrar”, afirmó.

Belloso también destacó los pasos que han seguido, donde su logro más importante fue poder realizar las Clasificatorias Sudamericanas. “Queríamos volver a jugar con garantías de que se pudiera. A través de la Libertadores, queríamos demostrarles a los equipos de Europa, y de los otros continentes, que nos podían prestar a los jugadores de nuestras selecciones y que se los íbamos a devolver sanos. Y así fue: vinieron Messi, Neymar, Suárez, James y Vidal y los devolvimos sanos. Solamente un jugador peruano se contagio de Covid-19 en las Eliminatorias”.

El Secretario General de la Conmebol aseguró que por este año no se tiene contemplado a los hinchas en los estadios. “El regreso de los hinchas no es una jurisdicción nuestra, aunque sí en Libertadores no vamos a permitir público hasta que termine esta edición. El Consejo también dijo que al menos esta fecha de Eliminatorias de octubre era sin público y volvíamos en el próximo Consejo a evaluar en noviembre. Si hay algún país que pueda habilitar para algo, lo veremos en el Consejo. Hasta hoy son todos los partidos sin público en los estadios“.

Finalmente, el Secretario General de la Conmebol afirmó que la intención es que este torneo se dispute con público. “La Copa América se va a hacer, y la proyección es para hacerla a full, en caso de que esté la vacuna contra el coronavirus. Y en otro caso, también la proyectamos con la posibilidad de que sea con un 30-40% de capacidad en las canchas, como se está usando en otros lugares en que se está compitiendo. Toda la gente va a querer estar y, a esa escala, van a estar llenos todos los estadios. Hay que resolver para adelante e ir buscando soluciones a los impedimentos, como hicimos en toda la pandemia”, sentenció.