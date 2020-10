Elías Figueroa y un cumpleaños distinto: “No he salido, pero en la tarde iré a cumplir mi deber cívico”

Elías Figueroa, histórico jugador de la selección chilena conversó con Los Tenores en medio de su cumpleaños número 74 y en una jornada marcada por el plebiscito.

En diálogo con ADN Deportes, aseguró que es una fecha rara, considerando que no puede compartir con toda su familia.”Es un cumpleaños raro, no podemos estar todos juntos. Hay que aceptarlo y seguir para adelante. Recibir por teléfono el cariño de gente querida”.

De todas formas, aseguró que por la tarde irá a votar en las elecciones. “Lo voy a hacer más tarde. Ha venido gente a saludarme, hijos, amigos. No he salido a la calle, he pasado más en la casa. Pero iré en la tarde a cumplir con mi deber cívico“.

El considerado mejor jugador de la historia de Chile aprovechó de expresar su molestia por el VAR. “Hay cosas que uno sabe y el árbitro tiene que dejarla pasar. He visto choques entre hombres y no sé, se detiene mucho el fútbol hoy en día”.