¿Y qué harán al respecto? La serie de denuncias por abuso que han remecido al fútbol femenino

En el comienzo del campeonato de Primera División Femenina, Everton era el equipo más poderoso. Bicampeón en 2008 y 2009, campeón de la Copa Chile Femenino en 2009, participó en la Copa Libertadores de 2009, donde finalizó en el cuarto puesto y después en 2010 perdió la final de este torneo ante Santos de Brasil.

Los mejores años de las ruleteras fueron al mando del entrenador Mario Vera, quien hoy está en la polémica por múltiples denuncias de quienes han sido sus jugadora, vertidas en un reportaje publicado en Ciper llamado “Diez años de malos tratos para las futbolistas de Everton”.

Nicole Mariñelarena fue capitana del elenco Oro y Cielo. Ella llegó en 2008 al club, después pasó por Santiago Wanderers, Unión La Calera, San Luis, Santiago Morning y desde el 2016 está de regreso a Sausalito. La jugadora perdió la capitanía luego que reclamara públicamente el derecho de tener un seguro médico.

La futbolista conversó con ADN Deportes para detallar las situaciones que ellas han denunciado. “Casi todo fue maltrato sicológico, hubo un par de maltratos físicos que salieron en la nota como cuando le tocó el short o la parte trasera de una compañera. Hubo una cachetada también. Lo que gatilló hacer la denuncia fue porque zamarreó a una chica de la sub 17, él estaba enojado en el entretiempo porque estaban empatando, agarró a la 10 de nuestro equipo, le gritó ‘¡Corre, corre!’, la tocó fuerte, la niña desesperada lo saca llorando con un empujón”, comenzó diciendo.

“También las conductas que tenía contra el rival siempre eran despectivas, homofóbicas, se refería a una selección como mongólica, enferma mental por sus rasgos faciales. La delantera de Santiago Morning que era haitiana decía que ella solo servía para vender super 8 en los semáforos y esos comentarios los hacía frente a menores de edad. Me acuerdo también que también una compañera donó su pelo a una fundación de cáncer y él se burló dijo que el pelo corto era para hombres y que debíamos ser señoritas. Esas conductas eran horribles, creo que fue un cumulo de cosas que nos llevó a denunciar y poner un stop a todo eso que muchas veces normalizamos. Hoy nos preguntamos cómo aguantamos tanto comentario despectivo y maltrato“, afirmó Mariñelarena. El DT acusado de estas malas prácticas, Mario Vera, entregó su versión a ADN Deportes, donde aseguró que esto fue gatillado por parte de la dirigencia ruletera. “Es demasiado raro porque aparece en un momento en que me estoy yendo de Everton, donde tuve amenazas que me iban a joder mi carrera. Hay un gerente en Everton que me acusó que si no firmaba lo que querían me iban a joder mi carrera. Están buscando dañar mi imagen como profesional. Yo gracias a Dios tengo mis pruebas y las voy a hablar, porque me aburrí de las amenazas, yo sabía que esto me iba a pasar porque son mentes maquiavélicas”.

Ante las acusaciones, el entrenador afirmó que se malinterpretaron sus acciones. “Lo del maltrato no es así como se habla, el fútbol femenino tiene muchas variantes a diferencia de los hombres, los temas que pasan a raíz de la sexualidad en la que hay que estar atento, porque hay chicas que no vienen a jugar fútbol sino van a otras cosas y hay que poner reglas. En el manejo del camarín me lo están sacando como maltrato pero eso es liderazgo porque hay que motivar, me sacan cosas que cuando analizo al rival soy frío, porque trato que mis jugadoras los vean inferiores al otro equipo para ir a ganarles”.

Finalmente, Vera confesó que él había avisado que no estaba bien para manejar el equipo en 2019. “Yo el año pasado la pasé muy mal porque me estaba separando, mi mamá le pasó una trombosis, yo estaba ahí por la disciplina, porque era el líder. Una vez me excedí, le grité más de la cuenta a una chica de la sub 17, le dije a Gustavo Dalsasso que me estaba pasando la cuenta, que yo no estaba para dirigir este año. Todo esto mágicamente cuando el club me quería sacar porque querían colocar a Ricardo Oliveira, que era el amigo del presidente, pero no hallaban cómo sacarme por todo lo que he ganado. Es una muy mala jugarreta”.



Desde la dirigencia de Everton no quisieron referirse al tema, ellos crearon una comisión para trabajar en un proyecto a largo plazo con el fútbol femenino y en ella se está evaluando los protocolos que hay que instaurar en el club.

Esta no sería la única denuncia en el fútbol femenino. En ese sentido, Ciper también publicó otros tres reportajes:

–Me too: los archivos secretos del fútbol femenino en Chile, donde se narra las denuncias por abuso sexual en contra de un kinesiólogo que trabajaba en Palestino.

-“Ex DT de la Roja femenina condenado por violación de menor siguió trabajando en una escuela de fútbol de la UC”.

-“Un intento de suicidio en Unión Española: jugadora sub 17 fue acosada por un funcionario del club“.

¿Cómo frenar todas estas acciones violentas que ocurren en el fútbol femenino?

El pasado 21 de septiembre se publicó en el Diario Oficial el Protocolo General para la prevención y sanción de conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte, enmarcado en la modificación de la Ley del Deporte aprobada en febrero de este año.

Su finalidad es proteger a los y las deportistas de conductas vulneratorias. Para implementarlo, las organizaciones deportivas deberán elaborar un Plan Estratégico que deberá ser publicado y difundido dentro del plazo de seis meses, es decir hasta el 21 de marzo 2021.

El protocolo establece como medida que antes de contratar a personas para que desempeñen labores en la institución, tendrán la obligación de pedirle certificado de antecedentes penales, registro de violencia intrafamiliar, solicitud de información referida a si la persona se encuentra inhabilitada a trabajar con menores de edad y la realización de una evaluación psicoelaboral.

Además, también se exigirán medidas de resguardo relativas a los espacios físicos e instalaciones deportivas. Por ejemplo en salas de fisioterapia se deberá hacer público el horario de utilización con el nombre del profesional y el del paciente que la utilizan, con visibilidad hacia el interior de dichas lugares.

Todas las organizaciones deportivas deberán crear órganos de disciplina deportiva interna y designar oficialmente a dos o más personas de la institución, para que ejerzan el cargo de Responsables Institucionales, quienes recibirán las denuncias por conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación o maltrato, que afecten a alguno de sus trabajadores, dirigentes, entrenadores y/o deportistas.

La vicepresidenta y encargada del Área de Género y Desarrollo, Javiera Moreno, lamentó las situaciones que manifiestan en Ciper.”Es muy desalentador y abrumador ver este tipo de situaciones que reflejan la realidad del fútbol femenino, pero no es nada nuevo porque en nuestro ejercicio como futbolista, vemos, conocemos y normalizamos muchas veces. Se destapa una cosa y empodera a otra jugadora y se destapan más”, comenzó diciendo a ADN Deportes.

“Estoy contenta por otro lado que las jugadoras agarren fuerza y coraje de atreverse a denunciar, me encantaría que ya estuviese aplicado el protocolo para poder protegerlas más, pero desde la Anjuff también estamos activando todos los mecanismos posibles para contenerlas y ofrecerle las asesorías que ellas necesiten”, agregó la capitana de Universidad Católica.

Finalmente, Moreno resaltó la importancia de la creación del protocolo mencionado anteriormente. “Lo importante es que llega a normar los conductos, los tiempos, qué hacer, qué no hacer. En términos contractuales qué certificados pedir, lo importante es que no es solo sancionatorio sino que llama a la prevención. Esto es un gran paso pero no es lo único, era muy importante contar con conductos y con canales claros y específicos para saber donde y cómo denunciar”.



La ex seleccionada nacional, Alexandra Benado, aseguró a ADN Deportes que ella cree que estas situaciones seguramente sucedían antes pero no eran denunciadas. “No me sorprenden, yo creo que las prácticas de acoso y abuso se han dado sistemáticamente en todos los medios en los cuales se ha ido insertando paulatinamente las mujeres, de eso nunca estuvo exento el fútbol femenino. Todo este tipo de abusos y acosos seguramente se dieron en miles de instancias hace mucho tiempo atrás y nunca fueron denunciadas, porque detrás de eso había una gana de seguir jugando fútbol, ser legitimada por los pares y difícilmente se denunciaban estos hechos”.

La exfutbolista destacó la iniciativa por parte del Ministerio del Deporte. “El protocolo es una buena primera herramienta, creo que es un buen inicio, siempre es mejor que exista un marco legal a que no exista, pero sí creo que hay que buscar una forma de intensificar su supervisión y su aplicación real en las diferentes organizaciones deportivas. Siempre es perfeccionable, pero es una buena primera herramienta como para ayudar e incentivar este tipo de denuncias. Específicamente en el fútbol de mujeres va a dar pie para instalar una cultura y una práctica distinta en un ámbito, a mi juicio, que sigue siendo uno de los más machistas y las prácticas patriarcales están instaladas”.

La entrenadora de Santiago Morning, Paula Navarro, afirmó a ADN Deportes que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional también tiene que poner de su parte. “Es lamentable y me pone muy triste los reportajes, es muy fuerte enterarse de todo ese tipo de situaciones que han sufrido las niñas. La labor más importante la tiene la ANFP, donde ellos tienen que regular que los clubes tienen que preocuparse del fútbol femenino que son parte de la institución, no que sean una filial. Cuando tú entregas a una organización cualquiera pierdes el control y no sabes qué personas van a trabajar, es muy difícil fiscalizar”.

La DT también afirmó que hay que valorizar este deporte practicado por mujeres. “La ANFP tiene que entregarle herramientas a los clubes para que quieran invertir en el fútbol femenino, mientras no existan los derechos de formación de las jugadoras y el presidente de la Federación de Fútbol de Chile no dé la pelea en la Conmebol, es muy difícil que el fútbol femenino sea un producto vendible y que los dueños de los clubes quieran invertir, porque no hay retorno ni visibilidad. Ellos están al debe y tienen que cuidar el patrimonio de los clubes que son las jugadoras“, sentenció.