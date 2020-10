Pedro Campos y la opción de llegar a la U: “Siempre es lindo que un equipo grande de Chile me quiera o sea alternativa”

El delantero chileno de origen cubano, Pedro Campos, que actualmente juega en el club israelí Bnei Yehuda Tel Aviv, habló con ADN Deportes sobre el interés que tiene Universidad de Chile en ficharlo.

Al respecto, indicó que “sí, la verdad me tocó un poco por sorpresa que mi nombre esté sonando en la U, siempre es lindo que un equipo grande de Chile me quiera o sea alternativa“.

Tras ello, el ariete añadió: “Hasta ahora solo es un rumor porque nadie se ha acercado a mi representante formalmente para un posible traspaso, yo no le cierro las puertas a ningún equipo , yo sé que el técnico que está ahora es Caputto, un técnico que me conoce mucho, ya que fue el que me llamó a la selección en su tiempo”.

Finalmente, Campos cerró diciendo: “La verdad no entro en esos rumores hasta que sea algo más que eso“.