Ariel Holan tras clasificar a Copa Sudamericana: “No lo podíamos creer, es una alegría enorme”

Ariel Holan, entrenador de Universidad Católica expresó toda su felicidad tras meterse en la Copa Sudamericana tras vencer a Inter de Porto Alegre en San Carlos.

El técnico cruzado aseguró que es justo poder seguir peleando en torneos internacionales. “Sentía una sensación de pena enorme. Habían hecho un enorme partido. Era para nosotros una tarea de un esfuerzo enorme. Cuando estábamos por entrar al vestuario, dicen que era penal para Gremio. Cuando hizo el gol Gremio, la alegría era importante. Es merecido que hayamos llegado a esta instancia. Creo que en el final del balance, está bien que hayamos pasado a la Sudamericana“.

De todas formas, no escondió su felicidad por lo conseguido. “No lo podíamos creer, todos pensamos que había ganado América. Era una cosa rara, pero de una alegría enorme”.

Por el hecho de no haber realizado cambios en los últimos dos partidos, el exIndependiente entregó su explicación. “Es difícil en un partido de esta envergadura hacer modificaciones. No por que los que estén afuera no lo puedan hacer bien. No es fácil entrar en los últimos minutos y no estar a la altura. Yo no los veía cansados. Tampoco veía que un cambio podía cambiar lo que podíamos hacer”.