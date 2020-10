El Milan sigue imparable y ahora tumbó al Celtic de visitante en la Europa League

El Milan sigue con sus grandes números durante esta temporada. El elenco italiano venía de vencer en el derby al Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal y este jueves no tuvo inconvenientes para superar como forastero por 3-1 al Celtic.

Al respecto, desde Sport sostuvieron que “lo del Milan empieza a ser cosa seria y su inicio de temporada hace pensar que pueden pelear por el título de la Serie A y mucho ojo con su andadura en la Europa League. Los ‘rossoneri’ vencieron en el Celtic Park para alargar su idilio con las victorias. Pleno hasta el momento”.

“Y eso que su primera mitad no fue nada del otro mundo pero les da igual. Ganan, que es lo importante. Algo que no pasaba en los últimos años. El Celtic mereció más en el segundo tiempo pero el Milan no perdonó en sus ocasiones de gol“, agregan.

De esta forma, el elenco de Zlatan Ibrahimovic se torna un serio candidato para pelear la Seria A y el torneo europeo.