Gonzalo Higuaín: “En Europa había perdido la alegría de jugar”

El delantero argentino Gonzalo Higuaín habló con la cadena estadounidense CBS sobre su llegada a la MLS, donde defiende los colores del Inter Miami, que tiene como propietario a David Beckham.

Al respecto ‘Pipa’ sostuvo que “en Europa había perdido la alegría de jugar: ”Quería volver a encontrarla, como cuando era niño. Quería alejarme de la presión del fútbol de élite, incluso a nivel mediático.

Tras ello, añadió: “En Europa tienes que demostrar algo en cada partido, y creo que lo he hecho durante toda mi carrera. No tienes tiempo suficiente para divertirte, y creo que ya no tengo que demostrar nada”.

Finalmente, Higuaín tuvo un gran recuerdo sobre la Champions League. ”Es un torneo fantástico, todo te da adrenalina, empezando por el himno. Es algo para recordar, ahora lo haré más como espectador: es una forma diferente de vivirlo”, cerró.