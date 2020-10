Brandon Cortés, la nueva figura azul: De origen humilde a ser comparado con Juan Román Riquelme

El año 2012 llegó a Boca y es un jugador considerado una promesa y con gran futuro. Tuvo pasos en la selección sub 20 de Argentina, y no defendió al combinado chileno en la Copa del Mundo sub 17 de India el 2017 netamente por no tener su papeleo registrado, aunque él cuenta con la doble nacionalidad.

Sus padres son chilenos y hace 26 años dejaron la comuna de La Pintana para cruzar la cordillera. Su papá, comerciante de toda la vida, se instaló junto a su familia en el Barrio Barracas, Villa 21, donde nació Brandon William Cortés Bustos el 26 de junio de 2001, siendo el segundo de un total de seis hijos.

Brandon es cercano a sus seres queridos. Tiene primos, abuelos y tíos aquí en Chile, pero nunca se olvida de sus orígenes humildes, de un barrio de gente muy sacrificada donde la vida cuesta el doble. Pero ahí el muchacho es querido, y cuando va de visita donde sus padres, los chicos salen a su encuentro para pedir una foto o una firma. El domingo último no fue la excepción y estuvo junto a su mamá celebrando el Día de las Madres que se vivió en Argentina el 18 de octubre.

Wilson Cortés, como buen padre, siempre con la camiseta puesta de su hijo. En conversación con ADN Deportes, recalcó que los azules se llevan a un buen jugador y que tiene que dar que hablar con la camiseta de la Universidad de Chile, pero sobre todo por su gran personalidad y forma de ser que lo ayudará a llegar lejos.

“Él es un ejemplo en el barrio, porque es un barrio marginal donde nació, pero él supo guiar sus pasos. Las decisiones siempre las toma él, nosotros lo acompañamos y opinamos en algunos casos. Todos los niños, la gente sale a abrazarlo y que les firme la camiseta. Brandon es un ejemplo ahí” comentó orgulloso Wilson.



Futbolísticamente es un jugador del que se espera mucho, aunque, de manera lamentable, hoy en día se encuentra entrenando con la reserva del club Xeneize y pareciera que para el entrenador Miguel Ángel Russo no tiene muchas oportunidades porque hay muchos jugadores antes que él en el puesto, tales como Carlos Tevez, Ramón Ábila, Franco Soldano, Walter Bou y Mateo Retegui. Difícil.

Mediocampista ofensivo considerado “gran promesa”. Tuvo sus minutos en la Primera de Boca en la era de Gustavo Alfaro, pocos, pero supo lo que era vestir esa importante camiseta.

“Un clásico enganche. Jugador completo para esa función, pero se adapta para cualquier posición en ataque“, señaló Pablo Aranda, comunicador de “Boca Pasión Total”.

En esa misma línea, el periodista del programa “Club octubre 947”, Carlos Torres, nos manifestó que es un jugador que lo fueron reinventando en su posición. “Era un segundo punta o creativo, pero después en las formativas lo utilizaron como centrodelantero, pero él no es 9, aunque tiene buena técnica y gol”, comentó a ADN.

Es Brandon Cortés, un jugador que puede ser visto como apuesta, aunque quienes lo conocen saben que puede ser algo más que aquello. En el CDA lo esperan con los brazos abiertos.