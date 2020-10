La molestia de Wayne Rooney tras dar negativo por Covid-19: “Ahora tengo que aislarme y perderme juegos vitales”

El delantero inglés, Wayne Rooney, anunció a través de sus redes sociales que sus exámenes del Covid-19 salieron negativos luego de tener contacto con una persona contagiada con el virus.

Sin embargo, el futbolista y capitán del Derby County no ocultó su molestia ya que de igual manera deberá permanecer confinado. “Acabo de recibir la noticia de que mi prueba covid-19 ha demostrado que no tengo el virus“, señaló.

“Encantado por mí y por mi familia, pero obviamente enojado y decepcionado porque ahora tengo que aislarme y perderme juegos vitales para el Derby County“, sostuvo el delantero.

Cabe consignar que tras cinco fechas de la EFL Championship, el Derby County se encuentra en la 21a posición con apenas tres puntos, quedando solo a uno de los puestos del descenso.

