Gary Medel explicó por qué le dio “Me gusta” a publicación de Marcelo Ríos y reveló su voto para el plebiscito

Gary Medel reaccionó rápidamente luego que muchos usuarios de la web le preguntaran por qué le dio “Me gusta” a una publicación que subió Marcelo Ríos en Twitter, donde señalaba que viajaría a Chile para votar en el plebiscito del próximo domingo, asegurando que se inclinaría por el Rechazo.

El mediocampista del Bologna indicó que le pareció bien que el extenista entregara su postura, en una sociedad que vive en democracia.

“Para los que andan especulando, le puse me gusta al Chinito porque me parece claro en su postura y que independiente de quien gane, hay que trabajar por el país desde el lunes, pero no significa que este de acuerdo con su posición. #YOAPRUEBO, porque creo que es el mejor camino para que mejore el país y cambien las cosas que llevan años mal (pensiones dignas, salud, educación, etc)”, comenzó señalando el “Pitbull”.

Tras ello, añadió: “Pero entiendo que que hay otros que piensen distintos. Somos un solo país y debemos ser tolerantes”.