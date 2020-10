Claudio Bravo tras derrota del Betis: “Este tipo de partidos nos sirve para seguir creciendo”

Claudio Bravo, arquero del Real Betis conversó tras el partido por la dura derrota que sufrieron ante la Real Sociedad.

El golero manifestó su incomodidad por no poder conseguir mejores resultados. “Triste porque no plasmamos lo que veníamos mostrando. No tuvimos la contundencia de otros partidos y nos vamos con un sabor de boca amargo. Era una prueba complicada”.

Sobre el “salto de calidad” que necesitan para meterse en la lucha por la parte alta, recalcó que deben seguir trabajando. “Hay que mostrar un nivel medio, no un gran partido y otros, un desastre. Hay que trabajar duro. Este tipo de partidos nos sirve para seguir creciendo. Debemos seguir de la misma manera”.

Ante las nuevas polémicas del VAR, Bravo no quiso profundizar en el tema. “Me toca estar demasiado lejos, pero no es mi labor opinar. No estoy sentando viendo las decisiones, sólo hago mi trabajo”.