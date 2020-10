Carlos Villanueva antes de debutar por Palestino: “Quiero jugar bien y sería un sueño si me llega un llamado de la selección”

El nuevo refuerzo de Palestino, Carlos Villanueva, habló con Los Tenores de ADN sobre cómo ha sido su llegada al elenco árabe.

Al respecto, comenzó diciendo que “todavía no tengo la oportunidad de participar. Pero he visto hartos partidos y los de mis compañeros mucho más. Estoy tratando de leer lo más posible el fútbol de Palestino, poder sumarme y ayudar al equipo en los partidos que vienen“.

“Una de las motivaciones es jugar junto a Luis Jiménez. Estoy esperando que pasen las fechas para poder sumarme, encontrar mi fútbol y ayudar a sacar resultados positivos”, añadió.

Respecto a si tuvo la oportunidad de partir a otro club, el mediocampista sostuvo: “Ya no sirve de nada el hablar sobre qué hubiese podido haber pasado. Ahora quiero enfocarme en el equipo. Desde el día uno me mostraron un gran interés y pertenezco a Palestino. No quiero polemizar sobre lo que pudo haber pasado, porque es muy complicado”.

Sobre si sigue manteniendo la misma posición en el campo, manifestó que “yo manejo tres posiciones, como volante mixto, al lado del delantero y como ayuda del volante de contención. Esas tres posiciones las he ocupado durante este año y dependerá de Ivo (Basay) donde me quiera ocupar“.

Finalmente, habló sobre un posible llamado a la Roja. “Si se me llega a dar la posibilidad de estar en la selección, sería maravilloso, un sueño. A todo jugador le gusta estar ahí y sería espectacular, aunque lo veo lejano (…) Fue un periodo muy lindo cuando estuve en la selección y esté o no esté, estaré apoyando como hincha, aunque no es algo que esté buscando, solo quiero jugar bien, hacerlo lo mejor posible en palestino y estar contento con mi rendimiento”.