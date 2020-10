Gustavo Quinteros y el mal momento de Colo Colo: “Pensé que en dos semanas lograba el cambio definitivo”

Una sincero diálogo tuvo este viernes Gustavo Quinteros con el CDF, donde habló sobre cómo ha sido su llegada a la banca de Colo Colo, donde en dos partidos, suma un empate y una derrota.

“Pensé que en dos semanas lograba el cambio definitivo, pero no tengo dudas que al final del torneo el equipo va a jugar bien. Yo sabía que habían partidos seguidos y que no se podría trabajar mucho desde el comienzo, es un riesgo que asumí“, comenzó diciendo el DT

Tras ello, el estratego añadió que “nunca tuve temor. Por su puesto que analizo todas las opciones, miré el platel y tomé la decisión. No tengo dudas de que este plantel tiene para estar en los primeros lugares. Hoy me tocó tomar al equipo que está en esta posición por diversos motivos, no tengo dudas que saldremos este lugar”.

Finalmente, Quinteros tuvo palabras sobre el crucial partido que disputarán los albos ante Jorge Wistermann por la Copa Libertadores.

“El martes vamos a jugar como si fuera una final y por eso en la semana que viene no vamos a poder exigir a los jugadores en la parte física, porque se nos viene un partido difícil”, cerró.