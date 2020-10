El desahogo de Marco Antonio Figueroa: "En México soy leyenda, histórico. Acá soy el pelao cu..."

El exentrenador de Cobreloa, Marco Antonio Figueroa, se refirió a su salida del cuadro loíno, luego de acumular cinco fechas sin conocer de victorias con los “naranjas”.

En conversación con Socios del Desierto, el técnico explicó que su partida del equipo fue por el mal funcionamiento del club. “Me fui de Cobreloa porque las cosas no se están haciendo bien y no funcionan. Es como en el ’73, en dictadura nada funciona (…) Cobreloa es un equipo grande, increíblemente popular, pero lo han ido enterrando todos los años. Cobreloa es un equipo grande, pero tienen que trabajar como tal“, señaló.

“Yo no me trago eso de que ‘tenemos un equipo saneado, que no tiene deudas’, pero está en segunda división hace cinco años. Yo quiero un equipo endeudado, pero en Primera División, porque es mucho más fácil sanearlo en primera división que en segunda“, indicó.

También se refirió a su animadversión con la prensa nacional, argumentando que “cuando yo perdí contra Antofagasta por 6-3 cuando estaba en O’Higgins, me mataron en todos los medios de comunicación. Y hace poco, un técnico extranjero en el mismo equipo le metieron cinco, y nadie dijo nada. ¿Saben quién soy en México? Soy leyenda, histórico. Acá soy el pelao culiao, el chanta, el vende humo, ese es Marco Antonio Figueroa para Chile”.

Finalmente, el “fantasma” sentenció que “me pude ir a Colo Colo si hubiese querido que las cosas se aceleraran. Nunca quise perjudicar a Cobreloa, me habían echado en pandemia, pero siempre tengo mucho cariño, y no haría nada de eso”.