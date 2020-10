Dice adiós: Tras 18 años, Pablo Zabaleta anunció su retiro del fútbol profesional

A sus 35 años, con más de 500 partidos disputados y ocho títulos a nivel de clubes, Pablo Zabaleta anunció su retiro del fútbol profesional.

A través de sus redes sociales, el lateral argentino agradeció a quienes lo acompañaron por 18 años en el fútbol, asegurando que ha sido una de las mejores etapas de su vida. “Después de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables”, señaló.

“Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino; clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos, Con muchísima emoción, me despido de una de las mejores etapas que me dio la vida”, sentenció el trasandino.

Zabaleta tuvo pasos por San Lorenzo, equipo donde debutó en 2002, el Espanyol, Manchester City, club donde pasó nueve años y disputó más de 300 partidos, y el West Ham United, su último club.

También fue llamado con frecuencia a la selección Argentina, en donde jugó casi 80 partidos y se coronó campeón del mundo con la sub-20 en 2005, además de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.