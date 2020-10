Técnico de Portugal por contagio de Cristiano Ronaldo: “Aquí pasó algo y no fue por incumplir las reglas”

Preocupación y conmoción generó en el mundo del fútbol la noticia de que el delantero portugués, Cristiano Ronaldo, diera positivo por coronavirus.

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, se refirió sobre este hecho, afirmando que nadie de la delegación incumplió las reglas, y que no se explica cómo pudo haberse contagiado.

“Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por incumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus“, señaló.

Ante su ausencia para el duelo frente a Suecia por la Liga de Naciones de Europa, el técnico aseguró que “cualquier jugador que se ausente por la COVID-19 es una baja de peso, la de Ronaldo tal vez mayor“, recogió Sports.

La situación del delantero de la Juventus encendió las alarmas en la selección de Francia, ya que varios jugadores tuvieron contacto con Cristiano Ronaldo previo a que diera positivo por Covid-19.