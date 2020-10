En la Serie A definen dar por ganador a la Juventus y sancionar al Napoli por no presentarse al partido

El pasado 4 de octubre estaba programado el partido entre Juventus y Napoli por la Serie A. Sin embargo, este no se llevó a cabo porque el exequipo de Diego Armando Maradona no se presentó, porque la autoridad sanitaria recomendó al club, que tenía casos de contagio de coronavirus, a poner a todo el equipo en cuarentena y que no viajaran al encuentro en Turín.

Finalmente, el Juez Deportivo de la liga italiana decidió castigar al Napoli con una derrota por 3-0 y un punto de penalización por no acudir al duelo.

A través de un comunicado oficial de la Serie A, se dio a conocer esta noticia. “El Juez Deportivo ordena aplicar a Napoli las sanciones previstas por el artículo 53 NOIF (Normas organizativas internas de la FIGC) por la no disputa del partido Juventus-Napoli, en particular derrota por 3-0 y un punto de penalización para la temporada 2020-2021″, sentenciaron.