Luciano Arriagada y el tanto a Coquimbo: “El día anterior mi madre estaba de cumpleaños y le prometí que si llegaba a entrar iba a hacer un gol para dedicárselo”

El delantero juvenil de Colo Colo, Luciano Arriagada, vivió el día más feliz de su carrera en el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo, ya que anotó el tanto del empate de los albos cuando el partido ya expiraba.

Consultado por AS Chile sobre cómo ha sido su vida después de aquella anotación, indicó: “El cariño de la hinchada de Colo Colo es impresionante. Les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me están brindando en este momento tan lindo de mi carrera“.

Tras ello, añadió que “es un sueño cumplido. El grito refleja la emoción de anotar un gol por el equipo de mis amores y especialmente por la situación que estamos viviendo. No mereceríamos perder, porque habíamos realizado un muy buen partido. También tiene un poco de historia”.

En esa línea, Arriagada cerró diciendo que “el día anterior al partido (jueves) estaba de cumpleaños mi madre. Me puse muy triste al no poder estar con ella, porque ese día viajamos a Coquimbo. Ella entendió la situación, pero yo le dije que si llegaba a entrar, iba a hacer un gol para dedicárselo. Le dije que ese sería mi regalo. Ella se reía y me dijo que sería el el mejor regalo que podría tener. Entonces imagínate, lo cumplí”.