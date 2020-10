No va a la “U”: Leonardo Gil será refuerzo de importante equipo brasileño

El Al-Ittihad de Arabia Saudita informó a través de sus redes sociales el futuro del jugador argentino-chileno Leonardo Gil.

A pesar de que el futbolista aparecía en la órbita de Universidad de Chile, el club saudí comunicó que su próximo equipo será el Vasco da Gama de Brasil.

“Gracias Leonardo Gil y buena suerte con Vasco da Gama“, fue el escueto mensaje que publicó el Al-Ittihad.

Aún se desconocen detalles de su transacción, pero se espera que en los próximos días sea presentado oficialmente por el cuadro brasileño.

Thank you Leonardo Gil and goodluck with @VascodaGama 👏 pic.twitter.com/cinMYVVc0d

— Ittihad Club (@ittihad_en) October 10, 2020