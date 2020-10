Igor Lichnovsky fue oficializado como nuevo refuerzo del Al Shabab

Durante este sábado, el defensor chileno Igor Lichnovsky fue presentado como nuevo refuerzo del cuadro árabe Al Shabab.

El zaguero llegará por dos años al cuadro de Arabia Saudita con opción de extensión “Al Shabab ficha al jugador del Cruz Azul y al internacional chileno Igor Lichnovsky en un acuerdo de dos años con opción de extensión”, señalaron a través de sus redes sociales.

El defensa formado en Universidad de Chile llega a su séptimo club tras registrar pasos por el Oporto, Sporting de Gijón, Valladolid, Necaxa, Cruz Azul y ahora el Al Shabab.

Lichnovsky llegó en 2018 al Cruz Azul, en donde disputó 73 partidos y anotó dos goles.

🇨🇱 Al Shabab has signed Cruz Azul's & the Chilean international "Igor Lichnovsky @igor_five " on a two-years deal with an option of extension.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/5GUKCY8T08

— Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) October 10, 2020