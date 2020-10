Carlos Villanueva y su objetivo en su regreso a Chile: Quiero tener un buen rendimiento en Palestino para cambiar la imagen que dejé en 2013

A sus 34 años, Carlos Villanueva regresó al fútbol chileno y se convirtió en el nuevo refuerzo de Palestino hasta diciembre de 2021. El “Piña” viene de jugar por Al-Fayha, anteriormente vistió las camisetas de Deportes La Serena, Audax Italiano, Blackburn Rovers, Al Shabab, Universidad Católica y Al-Ittihad.

En su presentación, el futbolista conversó en exclusiva con ADN Deportes, sobre esta nueva etapa en su carrera y los objetivos que tiene. “La última vez que vine fue en 2013 a Católica en un período corto, quedé con gustito a poco, porque no lo pude hacer tan bien como quería, venía de una lesión en una rodilla donde estuve siete meses parado, por lo que me impidió tener un mejor rendimiento. Una de mis motivaciones es dejar una mejor imagen, vengo a trabajar muy duro, me quiero preparar muy bien en estas semanas para cuando me toque jugar estar bien físicamente y poder ayudar a Palestino a tener mejores resultados. Mi idea es poder gracias a mi rendimiento ganarme el puesto y después tener un buen rendimiento en lo que es el campeonato nacional y cambiar mi imagen del 2013, con la cual quedé con gustito a poco y no quedé conforme”.

En su momento, Villanueva comentó que para retornar a nuestro país le daría prioridad a las ofertas que lleguen de los equipos grandes y sobre todo a Audax Italiano, incluso los rumores más fuertes lo vinculaban en Colo Colo. Ante eso, el jugador de Palestino afirmó que no quiere seguir pensando en el pasado y solo va a concentrarse en su presente. “Nuestro plan de familia era volver a Chile, ya llevábamos mucho tiempo afuera y lo cumplimos. El tema de otras posibilidades que pude llegar a tener o si es que las tuve o no, yo ya no voy a hablar más del tema. Cerré mi contrato con Palestino, son mi club hoy en día, solamente hablaré de mi presente, de prepararme de lo mejor posible para rendir como yo quiero y retribuir en la confianza que me han dado acá. Ya no quiero darles más vueltas al asunto de qué pudo haber sido, si es que tuve opciones de aquí o de allá, para mí no vale la pena seguir dándole vueltas“.

Además, el “Piña” reconoció que Luis Jiménez fue clave para optar por fichar en la tienda árabe. “Luis es un gran amigo mío, nosotros hablamos muy seguido, siempre es un plus poder tener a un amigo como compañero de equipo, ayuda bastante y también uno puede disfrutar más el día a día. Yo siempre estuve al tanto del fútbol chileno, siempre lo ando siguiendo y obviamente él influyó un poquito, trató de convencerme bastantes veces, siempre me hablaba bien de Palestino y obviamente él no es el dueño del club, los dirigentes y el cuerpo técnico son los que tienen que estar interesados y al final se dio todo para que yo viniera. Los dirigentes mostraron mucho interés, como jugador uno se siente valorado, no tuve más dudas y se concretó todo“.

Carlos Villanueva y el “Mago” ya pudieron jugar juntos en Al-Ittihad en 2019, por lo que el futbolista comentó los beneficios futbolísticos de estar con uno de sus mejores amigos en cancha. “Lamentablemente fue corto, quedamos con un gusto a poco, fueron cuatro meses los que alcanzamos a estar juntos. Lo que puede favorecer nuestra amistad es la confianza de decirnos las cosas, en movernos porque nos conocemos bien, ahora con mayor razón que soy un jugador nuevo, él me ayuda a adaptarme mejor, la comunicación se hace más fluida dentro de la cancha y también fuera para ir adaptándome al equipo. Esperemos que como somos dos jugadores de buena técnica podamos tener buenas combinaciones dentro de la cancha y al final ayudar a crear mayor cantidad de ocasiones de gol por partido“.

El volante ofensivo afirmó que no ha conversado aún con el entrenador de Palestino, Ivo Basay, sobre el puesto en la cancha que va a usar en el cuadro árabe. “Hemos conversado varias veces del objetivo que tienen como plantel y el objetivo que tienen para mí durante estas primeras semanas, ahora voy a tener una preparación física para poder ponerme al nivel de mis compañeros en el tema físico. Yo creo que con el pasar de los días él me va a decir qué es lo que busca o en qué posiciones me puede usar. He estado viendo los partidos y de verdad me gusta el estilo de juego, siempre Palestino es el que tiene más la pelota, la cuida bien, tiene un buen trato de balón, eso es lo que más me acomoda, estoy bastante ansioso de que puedan pasar los días para sumarme al grupo, ser una opción para poder jugar y estar inscrito”.

El futbolista también confesó qué equipo ve más sólido en este torneo para ser campeón. “Siempre existiendo una pequeña posibilidad, los equipos van a luchar por esa posibilidad. He visto bastante fútbol, he visto a Universidad Católica en Copa Libertadores y ellos tienen un fútbol que está a dos peldaños más arriba del resto, ellos son un muy buen equipo, son muy competitivos, tienen una forma de jugar muy clara y yo creo que va a ser difícil bajarlos, pero siempre los equipos van a luchar, mientras existan pequeñas chances, los equipos van a dar la pelea. Yo creo que hay que ir viendo, pero creo que Universidad Católica es el que mejor juega en el campeonato y son los favoritos“.

Carlos Villanueva sobre el penal no cobrado a Chile ante Uruguay: “No sé si catalogarlo como robo, pero nos vimos perjudicados”

El nuevo refuerzo de Palestino fue parte del equipo que empató 2-2 ante la selección charrúa el 18 de noviembre en 2007, para las Clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, por lo que es palabra autorizada para dar su opinión sobre la derrota de la Roja ante Uruguay por 2-1.

El “Piña” comentó la mano polémica que ocurrió en los descuentos y que el árbitro Aquino desestimó como un posible penal. “Una pena, porque estuvimos a cinco minutos de diferencia de poder ganarlo, pero pasó el fallo arbitral y lo terminamos perdiendo. Nos hacen el gol Uruguay sin hacer mucha cosa, no estaban generando mucho peligro y el gol de ellos sale de la nada, yo creo que Chile se merecía el empate, lamentablemente terminó de esa forma. No sé si catalogarlo como robo, pero sí nos vimos perjudicados, porque perfectamente pudo cobrar el penal y cambiaba la historia, lamentablemente se dio así y esto es fútbol y pasan estas cosas”.

Finalmente, Carlos Villanueva destacó el funcionamiento del equipo de Reinaldo Rueda. “Dentro de lo malo, hay que ver el lado positivo, yo creo que da para ilusionarnos que hay buenos jugadores, que hay nuevas generaciones que están jugando, que lo hicieron muy bien ayer y complementan bien el equipo. Da para ilusionar a todo el mundo de que pueden conseguir que Chile vuelva a la Copa del mundo”, sentenció.