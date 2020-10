Fernando Gaibor: “No tendría ningún tipo de problema en ir a Colo Colo”

El mediocampista de Independiente de Avellaneda, Fernando Gaibor, habló sobre los rumores que lo acercan a Colo Colo tras la llegada de Gustavo Quinteros, a quien dice conocer muy bien.

“A Gustavo Quinteros lo conozco y espero que le vaya muy bien en Colo Colo“, comenzó diciendo el futbolista en conversación con Radio Futuro.

Tras ello, añadió: “Desde que ayer empecé a recibir este tipo de noticias no ha habido ningún acercamiento. Al profe Gustavo lo conozco mucho y muy bien. No hay llamado y nada al respecto al tema“.

Finalmente, el volante ecuatoriano terminó diciendo que “no he seguido muy de cerca la liga, tengo familiares, amigos allá y siempre intercambiamos cosas de fútbol. No es tan desconocido para mí, tuve de compañero al Gato Silva. Si llega algo, hay que analizarlo y no tendría ningún tipo de problema en ir“.