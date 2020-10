Valber Huerta y la selección chilena: “Si me llega a tocar jugar las eliminatorias, que me pille en buen momento”

Valber Huerta, defensor de la Universidad Católica conversó con ADN Deportes sobre el presente en el cuadro cruzados.

En diálogo con “Los Tenores”, Huerta aseguró que está atravesando un muy buen momento, pero se toma con calma una eventual nominación a la “Roja”. “Estoy muy feliz, me he sentido muy bien. Sobre la selección yo estoy tranquilo, me lo tomo con calma. Es un cuerpo técnico que toma las decisiones y ven quién está mejor para estar en ese puesto. Yo me mantengo tranquilo y deseando lo mejor al cuerpo técnico y los jugadores”.

Huerta rescató el buen trabajo que ha realizado Ariel Holan en el fútbol chileno y en particular con la UC. “El estilo de juego que tiene el profe me acomoda mucho, nos hace ser un equipo corto y hace estar concentrado todo el partido. Si me llega a tocar las eliminatorias, ojalá que me pille en un buen momento”.

Sobre el clásico universitario, el exHuachipato rescató la convicción de ir con todo ofensivamente. “Nuestra idea siempre fue imponer nuestro juego, manteniendo posesión del balón. No queríamos que fuera un partido diferente. Queríamos ser protagonistas”.

Consultado sobre la proyección de jugadores jóvenes y sus salto al extranjero, Huerta contó detalles de su experiencia. “Me tocó si tenía 19 o 20 años, no me quedaba otra alternativa. No fue la decisión más adecuada y remarla desde cero. Está claro que un jugador en el extranjero necesita continuidad, es que aprovechen de jugar y pulirse lo más posible antes de emigrar al extranjero, no es fácil llegar a un fútbol distinto”.