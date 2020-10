Paulo Díaz y duelo ante Uruguay: “Vamos con la mentalidad de sacar un buen resultado allá”

Paulo Díaz, defensor de River Plate conversó en conferencia de prensa sobre su nominación a la “Roja” y el desafío en estas clasificatorias.

El zaguero valoró el poder haber tenido minutos en Argentina la semana pasada, pero está mentalizado en lo que serán los duelos con el equipo nacional. “Es importante jugar partidos. El otro día tuve un par de minutos. Uno cuando llega a la selección se transforma y aporta durante todo el partido”.

Sobre la posición que usará, el exPalestino manifestó que le da lo mismo, con tal de aportar. “He jugado en todos los puestos de la defensa y me da igual en el lugar que me pongan. Tenemos bajas sensibles en la defensa, pero tomo con responsabilidad el rol que me toca. Debo dar lo mejor de mí”.

Por otro lado, lamentó que por la pandemia no se pueda jugar con público en un estadio como el Centenario de Montevideo. “No me gusta jugar sin público, ya que ellos te dan otro ritmo de juego. Para mí, es muy raro estar en un estadio vacío. Nosotros vamos con la mentalidad de sacar un buen resultado allá”.

El duelo entre Uruguay y Chile será el día jueves a contar de las 19:45 horas.