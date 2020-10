Beausejour tras críticas de hinchas: “No me planteo dejar el fútbol a fin de año”

Jean Beausejour, lateral de Universidad de Chile analizó la dura caída ante Universidad Católica en el torneo nacional.

El lateral aseguró que comprende las críticas que ha recibido por parte de los hinchas tras el bajo cometido mostrado en cancha. “Uno entiende que existan formas de manifestación. Me imagino que habrán reacciones, más en mi caso. No me imagino un hincha contento con lo que pasó el fin de semana, y yo puedo ser el receptor de todas esas críticas”.

De todas formas, aseguró que seguirá entregando lo mejor en cancha. “Somos seres humanos y te tocan en cierta medidas, pero he estado acostumbrado en toda mi carrera. Es algo con lo que me toca convivir. Va a seguir pasando y probablemente hasta que me retire”.

Ante el nivel que mostró el equipo, “Bose” fue enfático en señalar que los superaron de todas las maneras posibles. “Fue un partido malo y en general una derrota inapelable. Marcaron la diferencia de equipo que hay hace un par de año con nosotros. Hay aspectos en los que estoy conforme y tranquilo, otros que no”.

Sobre los cuestionamientos por su continuidad en el fútbol o en Universidad de Chile, descartó tajantemente la opción de retirar a fin de temporada. “Las críticas siempre van a afectar y tenemos sentimientos y emociones. No me planteo dejar el fútbol a fin de año. ¿Te imaginas al ejemplo que le daría a mi hijo que ante críticas tiro la toalla?. Nunca voy a dar esa imagen. Me ha visto siempre luchando, conoce mi historia. Yo no voy a renunciar. Me afecta en algún grado, pero me moldea y hace ser un optimista. Voy a aspirar a ganar otro clásico o algún título”.

De paso, entregó detalles de su “posible” vuelta a la selección que quedó frustrada. “Posterior a mi renuncia, sí nos mensajeamos y llamamos un par de veces. Nos quedó pendiente una conversación más seria. Cuando él hace público su deseo de evaluar mi retorno, yo sentía que mi respuesta no podía ser pública. Con la pandemia no se dio esa posibilidad, pero los que me conocen saben que habría sido poco serio volver a la selección. Cuando tomé esa decisión la hice tomando en consideración muchas cosas”.