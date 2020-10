Waldo Ponce y el Chile-Uruguay: “No van a tener un ambiente hostil, es un lindo desafío”

Waldo Ponce, exdefensor de las selección chilena analizó la previa del duelo ante Uruguay por el estreno de las clasificatorias.

En conversación con “Los Tenores”, el defensor recordó lo que fue el mítico empate ante los charrúas en Montevideo el 2007. “Fue un partido difícil. Recuerdo el último minuto que nos metieron cinco delanteros y teníamos que estar despejando todo el rato. Recordado el grito a “Chupete” de Bonini y los goles de Marcelo Salas. Fue un golpe anímico”.

Sobre la planificación del partido, Ponce aseguró que dependerá exclusivamente del trabajo de Reinaldo Rueda. “No tengo el curso de técnico, pero creo que en esa selección nos gustaba ir al ataque. Vamos a ver cómo lo plantea el profe y cómo le gusta jugar. Una linea de 4 bien parada. Me cuesta decir cómo debiera jugar Chile”.

Por la cancha del Estadio Centenario, valoró que se juegue sin público. “No es una cancha con pasto extraordinario, pero cuenta mucho lo que significa la gente. Los muchachos no tendrán el ambiente hostil. Creo que es un lindo desafío. Es una linda motivación”.

El exjugador aprovechó de entregar sus tips para marcar a Luis Suarez, delantero del Atlético de Madrid. “Capaz que lo que recomiende yo no sirva. Fue mi partido más malo. Suarez sigue siendo el mismo de siempre, no da balón por perdido. Es un jugador para estar pendiente. Se necesita concentración, estar cerca, no dejar que haga su juego”.