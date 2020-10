Jeyson Rojas tras su debut en Colo Colo: “Fue una emoción y alegría inmensa”

El joven defensor de Colo Colo, Jeyson Rojas, cumplió el gran sueño de su vida el fin de semana pasado: debutar con los albos en el fútbol profesional. Lo hizo en la derrota por 1-0 ante Huachipato en el Estadio Monumental.

Rojas solo tiene 18 años y pertenece a la generación 2002, que es liderado Luis Mena, donde hace un tiempo logró con el Cacique consagrarse campeones del fútbol joven.

“El instinto me decía que podía jugar y cuando me lo confirmaron, fue una emoción y alegría inmensa (…) Además, era el cumpleaños de mi madre”, comenzó diciendo en conversación con AS Chile.

En esa línea, añadió que “quedé conforme con mi debut. En los primeros minutos me sentí ansioso y nervioso, pero luego tomé confianza. Me sentí a gusto. Creo que a medida que vaya sumando minutos, me iré desenvolviendo mejor”.

Finalmente, el joven defensor señaló: “Me siento preparado para sumar más minutos en cancha. Por algo me estuve esforzando y trabajando duro hasta el día de hoy. Ahora espero seguir de aquí en adelante”.