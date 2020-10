“Es realmente un buen portero”: Jurgen Klopp defendió a Adrián San Miguel tras histórica goleada en contra por 7-2

Una humillante derrota le propinó el Aston Villa al Liverpool, luego de golear por 7-2 a los dirigidos por Jurgen Klopp en una nueva jornada de la Premier League.

Ante las críticas por el desempeño del arquero español Adrián San Miguel, fue el propio entrenador de los “Reds” quien salió a defender su actuación . “No solo por esta noche, ahora es fácil y la gente es así, no estoy seguro de si los periodistas son así también, pero ahora la gente irá por Adrián y cosas así“, partió comentando el técnico.

“Si, el primer gol no fue afortunado, por supuesto. Pero aparte de eso, no creo que él haya tenido nada que ver con los demás goles. No lo ayudamos esta noche, déjame decirlo así, o incluso hicimos lo contrario. Es realmente un buen portero que jugó 11 partidos en la Premier League para nosotros el año pasado, y creo que ganamos casi todos si estoy en lo cierto”, aseguró el alemán.

Cabe mencionar que el Liverpool no recibía 7 goles en contra desde 1963, cuando perdió por el mismo resultado ante el Tottenham.

