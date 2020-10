Caputto en la medianía: Los rendimientos de entrenadores en la U tras la era Sampaoli

Los últimos resultados y la forma de afrontar los partidos, deja en cuestionamiento absoluto el desempeño de Hernán Caputto como entrenador de la Universidad de Chile.

Y es inevitable hacer la comparativa con sus pares sobre todo tras la exitosa era de Jorge Sampaoli, donde han pasado once técnicos y vemos al ex estratega de la selección chilena Sub 17 que se encuentra en el sexto lugar de los entrenadores que dirigieron al Chuncho.

Entre Torneo Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores, Caputto arroja un 48,1% de rendimiento, desglosado en 27 partidos, con diez triunfos, nueve empates y ocho derrotas, de las cuales en tres ocasiones han sido consecutivas. Doble 2×3 ante Palestino y Colo Colo por campeonato de Primera División 2018, respectivamente, 1×2 frente a los Albos en la final de la Copa Chile y el mismo marcador ante Huachipato por la primera fecha del certamen mayor de nuestro fútbol y las recientes 1×3 con Unión Española y 0x3 con Universidad Católica. Como muchos, tampoco ha podido ganar clásicos.

El listado lo encabeza Ángel Guillermo Hoyos con un 63,6%, con título del Clausura 2017 y finalista en la Copa Chile del mismo año. Ante Colo Colo se inclinó en dos ocasiones y sólo un triunfo ante la UC en octubre del mismo año. Dos goleadas consecutivas en contra gatillaron su salida en abril de 2018.

Curiosamente su sucesor, Frank Kudelka está tras él con un 60,9% de rendimiento. Triunfó ante los Cruzados en la segunda rueda del 2018. El mal arranque del 2019 provocó temprana y curiosamente su salida.

Martín Lasarte cierra el podio con un 59,6%, gracias al excelente título del Apertura 2014. Además, ganó la Copa Chile y la Supercopa 2015. Una muy pobre Copa Libertadores (coincide con su problema en la espalda) y torneos nacionales, sumado a la presión de Sebastián Beccacece, terminó dejando el CDA. Perdió todos los clásicos por torneos ante Colo Colo (en la final de la Copa venció por penales) y derrotó en dos ocasiones a Universidad Católica, una de ellas la última de los azules en San Carlos de Apoquindo.

Marco Antonio Figueroa y Darío Franco aparecen más atrás con un 53,9% y 53,7%, respectivamente. Destacar al argentino quien es el último entrenador en vencer al Cacique.

En sexto puesto aparece el actual entrenador del Chuncho y tras el se encuentran a Cristián Romero con un 44,9%, la dupla de Víctor Hugo Castañeda con Luis Musrri con un 44,4%, Alfredo Arias con un 41,6% y en el último lugar Esteban Valencia (interinato con apenas siete duelos dirigidos y fue el último en rescatar un punto en la precordillera) y Sebastián Beccacece con un pobre 33,3%.

Son los números de Hernán Caputto como cabecilla del equipo azul y sus pares tras el éxito de Sampaoli, la forma queda a juicio de cada uno, veremos si mejora.