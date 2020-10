Hernán Caputto se llevó todas las críticas de los hinchas azules durante el primer tiempo del Clásico Universitario

Tras los primeros 45 minutos del “Clásico Universitario”, los hinchas azules emprendieron todas sus críticas en contra de Hernán Caputto, entrenador de los azules.

El duelo, en que fácilmente pudo terminar 4-0 para la UC, contó con el dominio absoluto del líder del torneo, donde los azules no llegaron una sola vez al arco de Matías Dituro.

Por ello es que los fanáticos universitarios no dudaron en disparar duros dardos contra el exportero azul, hoy DT, por su esquema ultraconservador y mala disposición táctica en la cancha de San Carlos de Apoquindo.

Mira las reacciones

No estamos jugando a nada, si no fuese por de pol ya nos estarian ganando.. Caputto este es el partido que quieres ganar?? Jugando asi.. #VamosLaU #fueracaputto

Un desastre, no hay orden, no hay táctica, no hay funcionamiento. No se puede ganar un partido por una jugada puntual. Caputto ya no hay paciencia.

— Gioser en 🏡 (@EvadirP) October 4, 2020