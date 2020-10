Cesar Carignano, exdelantero de la UC: “El fútbol volvió porque es un negocio”

Cesar Carignano, exdelantero de la Universidad Católica conversó con “Los Tenores Puertas Adentro” sobre su pasado en el cuadro precordillerano.

Consultado por la realidad del deporte a nivel sudamericano y en especial en Argentina, el exAtlético de Rafaela tuvo una crítica visión. “Él fútbol ha vuelto en el mundo porque es un negocio. Fueron decisiones políticas y no sanitarias. La AFA se alineó con el gobierno y no pensó en los trabajadores del fútbol. Me preocupa que no se generen protocolos para que los niños puedan volver”:

De paso, aprovechó de felicitar la gestión deportiva que han realizado los cruzados durante los últimos años. “Lo ha hecho con un perfil muy claro, con una idiosincrasia que nace de las decisiones del Tati Buljubasich. Han construido un gran presente. Es raro que surja de la nada. Me parece que tienen bien claro eso”.

Sobre su faceta de escritor de cuentos infantiles, Carignano contó detalles de cómo llegó a explorar dicha faceta. “Tuve tres años y medio que no jugué partidos. Surgió como necesidad de contar todo, todos creían que era un privilegiado y no sabían el lastre que significaba. Comencé a escribirlo como un recuerdo, pero terminé transformándolo como una autobiografía. Me di cuenta que me gustaba y hacía bien escribir, para canalizar sentimientos y expresiones. Me animé a escribir cuentos de fútbol para chicos, he publicado dos libros y ha tenido buena receptividad”.