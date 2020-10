Liverpool confirmó su segundo caso de Covid-19: Sadio Mané dio positivo

El pasado miércoles fue el español Thiago Alcántara y este viernes fue el senegalés, Sadio Mané. Durante la tarde de la presente jornada, Liverpool confirmó que el delantero dio positivo por Covid-19.

Mediante un comunicado, los ingleses aseveraron que: “el delantero, que fue titular y anotó en la victoria del lunes por 3-1 sobre el Arsenal, ha mostrado síntomas menores del virus, pero se siente bien de salud en general“, esgrimieron.

“Al igual que con Thiago Alcantara, el Liverpool Football Club sigue y seguirá cumpliendo todos los protocolos relacionados con COVID-19 y Mané se autoaislará durante el período de tiempo requerido”, sostuvieron desde le monarca de la Premier.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

