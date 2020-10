Televisión iraní vetó final de la Supercopa alemana por ser arbitrado por una mujer

La primera árbitra de la historia de la Bundesliga, Bibiana Steinhaus, tuvo su despedida del fútbol alemán al dirigir el duelo entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund correspondiente a la Supercopa alemana.

Sin embargo, este encuentro no fue televisado en Irán puesto que una mujer dirigía el encuentro.

Según consignó AS, esta no es la primera vez que algo así ocurre, ya que en febrero ocurrió una situación similar en el duelo entre el Bayern y el Augsburgo, el cual también era dirigido por Steinhaus.

No obstante, este impasse no opacó la despedida de la jueza tal como ella se merecía, y que dejó al Bayern Munich como campeón tras un vibrante partido.

#Iran's state-run TV will not be broadcasting today's DFL-Supercup finals as planned because German referee Bibiana Steinhaus, will referee the game.

That's how mysoginist the regime is. pic.twitter.com/oTrgJxaN3J

— Iran News Wire (@IranNW) September 30, 2020