El insólito autogol que le dio la clasificación al Rijeka de Croacia en la Europa League

El fútbol da para todo tipo de situaciones, pero lo que se vivió hoy en la capital de Dinamarca fue de locos.

Jugaban el Copenhague ante el Rijeka de Croacia buscando a otro clasificado para la fase de grupos de la Europa League 2020-21 y un insólito autogol se robó las miradas de todos en las redes sociales.

Sandro Kulenović arrancó con el balón, aprovechó el error de los defensores y definió con un “globito”. La pelota dio en el palo, pero Peter Ankersen terminó anotando en su propia portería.

El cuadro balcánico avanzó a la fase de grupos y estará este viernes en el sorteo del torneo para su nueva versión.

✅ Tomorrow's #UELdraw:

📍 Nyon, Switzerland

⏰ 13:00 CET

🏅 2019/20 #UEL Player of the Season announced

All you need to know 👇👇👇

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 1, 2020