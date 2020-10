De Paul se ilusiona con la “Roja”: “Cualquier jugador quiere estar en una selección nacional”

Fernando De Paul, arquero de Universidad de Chile confesó que se ilusiona con un llamado a la “Roja” pensando en la ausencia de Claudio Bravo.

En conferencia de prensa, el golero aseguró que a todos les gustaría defender la camiseta de Chile. “Cualquier jugador quiere estar en una selección nacional, consciente que hay una buena competencia por más que no esté Bravo”.

De todas formas, lamentó la ausencia del histórico portero del combinado nacional. “Al no estar Bravo más que un buen arquero se pierde un referente”.

De Paul no quiso profundizar mucho en el tema, por respeto al resto de sus colegas. “No me parece lo correcto decir ‘yo me merezco estar’ sabiendo que hay mucha competencia y muchos arqueros que también quieren estar. No me gusta hablar de mí, me pone incómodo”.

Reinaldo Rueda debería entregar la nómina de los seleccionados durante el día jueves.