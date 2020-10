AUDIO| Rebolledo y la eliminación de Copa Libertadores: “Fue un golpe fuerte”

Universidad Católica se prepara pensando en el clásico ante la U el próximo domingo, con la idea de dejar atrás la eliminación de Copa Libertadores, donde sólo podrán pelear el tercer puesto para instalarse en Copa Sudamericana.

En conversación con Los Tenores de ADN, Raimundo Rebolledo se refirió al momento de la UC en el torneo continental donde, “sin duda que fue un golpe fuerte, más por el partido que hicimos, hicimos un gran partido, nos paramos de igual a igual ante Gremio con ellos de local, entonces yo creo que un poco más dolido por eso, fueron un par de situaciones puntuales que marcaron la derrota y estos equipos de nivel internacional no te perdonan pero ya enfocado en la U con el mejor de los ánimos y con esa felicidad de poder vivir un clásico universitario”.

El lateral además anticipó el clásico frente a la U, donde advirtió que habrá que tener cuidado con algunas de sus figuras ya que “tienen esos jugadores que también son de nivel internacional. Montillo cuando estuvo en Tigre la rompió, Larrivey también tiene mucha trayectoria internacional y son jugadores que cuando tienen una no te perdonan, pero a pesar de como venga o como no venga la U, es un clásico y todos sabemos que los clásicos son apartes y cualquiera lo puede ganar”.

Por otro lado, el cuadro cruzado recibió la noticia que Cesar Pinares y José Pedro Fuenzalida fueron convocados a la selección chilena, aunque para “Catuto” faltó uno más en esa lista “hay varios jugadores que viene haciendo grandes partidos, que viene a muy buen nivel, creo que Valber Huerta se a hablado súper poco de él, viene con gran nivel hace bastante tiempo y para mí podía ser una opción, lamentablemente no lo citaron pero ya le va a llegar la oportunidad”.

Finalmente se refirió a su cambio de perfil en la zaga cruzada, ya que ha tenido que adaptarse a la zona izquierda ante la ausencia de Alfonso Parot y Juan Cornejo, algo que no complica al formado en la UC: “Donde me toque jugar yo estoy a disposición, ya sea por izquierda o por derecha, sin duda que mi pie hábil y me siento con mucha más libertad ya sea de sumarme al ataque o defensivamente es por derecha, siempre he jugado ahí y por izquierda trato de ser más aplicado, más concentrado”.

El cuadro precordillerano no debería tener mayores modificaciones en el once inicial que enfrente a los azules en el importante encuentro del fin de semana.