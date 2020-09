Walter Montillo tras caer ante Unión: “Por una derrota se está dramatizando un montón”

Tras la caída del fin de semana ante Unión Española, Universidad de Chile se llenó de dudas de cara al “Clásico Universitario” del próximo domingo en San Carlos de Apoquindo y que un nuevo revés, podría provocar el alejamiento casi definitivo a un eventual título azul.

No obstante, este martes Walter Damián Montillo puso la pelota contra el piso y le restó importancia a una derrota que, si bien dolió, no es determinante en el desarrollo del torneo.

“Por una derrota se está dramatizando un montón, tampoco somos un equipo invencible. En mi análisis post partido estaba para cualquiera de los dos y si nos quedamos con los últimos diez minutos cuando el equipo comenzó a correr mal y el que ve esos diez minutos se queda con que fue un baile impresionante y yo no lo vi así”, comentó La Ardilla.

🎙 Montillo sobre Aránguiz: "Ayer hablé con él. Estaba muy triste. Cuando las lesiones no son musculares, al jugador se le pasan muchas cosas por la cabeza. La cabeza la tiene que poner solamente en la recuperación y volver bien. Para nosotros es una baja sensible".#VamosLaU 🤘 — Universidad de Chile (@udechile) September 29, 2020

También, el argentino recalcó un par de veces sobre que el plantel no es enorme y ante la lesión de Pablo Aránguiz más las de otros jugadores, el equipo lo siente. Además, consultado sobre la importancia de su figura tanto dentro como fuera de la cancha.

“No creo que tengamos que decir que hay una “Montillo dependencia”, sí me siento importante y creo que en el plantel no hay nadie con las características parecidas a las mías, toco madera que no me pase nada y el día que yo no pueda estar, tendrían que cambiar el sistema táctico”, apuntó el ex Cruzeiro.

Respecto al Clásico del fin de semana ante el líder, Montillo sostuvo que “es un partido fundamental, ganándolo nos posicionamos de nuevo en un lindo lugar, hay que hacer un partido impecable. Estoy confiado que podemos ponernos de nuevo a cuatro, no va a ser fácil porque vienen desde hace años con una idea de juego, pero podemos quedarnos con los tres puntos y así la gente pueda festejar un poquito también”, cerró el mediocampista.