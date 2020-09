El espectacular gol que le convirtió el Getafe al Betis de Manuel Pellegrini

El Betis de Manuel Pellegrini está sufriendo en demasía en su visita ante el Getafe, duelo en que acaba de finalizar el primer tiempo y la escuadra del chileno cae por un inapelable 3-0.

Pero el primer tanto del conjunto azul dejó boquiabierto a todos, ya que el delantero Ángel dejó parado al golero del Betis tras una espectacular definición.

Tras ello, vendría otro gol del Ángel y también marcó Cucu, con otro tremendo remate.

That’s a valid goal by Angel Rodriguez and it shouldn’t take VAR more than 15 seconds to reverse the on-field decision. This is what is annoying to many. pic.twitter.com/a7pF6Iv90O

— Gboyega (@mcgboye1) September 29, 2020