Delegado de Peñarol ante polémica de Colo-Colo: “Nos gusta ganar los puntos en cancha”

Juan Antonio Rodríguez, delegado de Peñarol analizó la polémica en la que se ve envuelto Colo-Colo durante su visita a Uruguay.

Los albos recibieron al exdelantero Gustavo Biscayzacú en el hotel de concentración, rompiendo la burbuja sanitaria.

En conversación con ADN Deportes, Rodríguez recalcó que dicha “actividad” no estaba permitidad y pueden verse afectados los albos. “En principio está prohibido, la burbuja sanitaria supone que el extranjero ingrese aislado absolutamente. Que solo salgan para charla técnica, trabajos precompetitivos y salida al estadio. Lo que dictó la Conmebol es para evitar estos hechos. Es común que en Copa Libertadores esto pase, pero ahora está prohibido”.

Incluso confesó que en su rol en Peñarol ha tenido que lidiar con situaciones así. “En principio creo que el código disciplinario es bastante severo. Me ha tocado defender al club en distintos situaciones. Yo supongo que la Conmebol va a calificar los hechos”.

El delegado del cuadro aurinegro aseguró que no buscan que les resten los puntos a los albos, pero mirarán en detalle lo que decida Conmebol. “Nos gusta ganar los puntos en cancha. Acceder al protocolo de Conmebol supone adherirse a un nivel de conducta. Peñarol no busca ni buscó nada. No denunció los hechos, pero tenemos que esperar que la Unidad disciplinaria de la Conmebol tenga que actuar. Es un tema de Conmebol y Colo-Colo, Peñarol es un expectante de lujo”.