Marcelo Espina insiste en responsabilidad de la ANFP: “Nosotros estábamos dispuestos a jugar”

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo-Colo analizó nuevamente la polémica que ha causado molestia en el fútbol chileno por la suspensión del duelo entre los albos y Deportes Antofagasta.

El exjugador recalcó que nunca pidieron la suspensión del encuentro, algo que desde la ANFP rebatieron en su momento. “Nosotros nunca solicitamos la suspensión del partido, pedimos el cambio de horario. Yo estuve en todas las comisiones y siempre había un acuerdo, en el que cualquier equipo que volvía de competencia internacional, la programación del torneo nacional del partido más cercano iba a ser en los últimos dos horarios del día”.

Incluso aseguró que el equipo siempre estuvo dispuesto para salir a la cancha. “Nosotros estábamos dispuestos a jugar, el equipo tuvo un Zoom con el entrenador. Se les envió un vídeo del rival. Los jugadores llegaron al estadio el día sábado a las 9:15 y a las 10:38 de la mañana recibimos un correo donde dicen que se suspende el partido. Nosotros estábamos para jugar con todos los futbolistas convocados”.

Por la planificación que conllevó el retraso de los exámenes PCR, Espina no se hizo responsable. “El viaje se planificó con semanas de anticipación. La persona contagiada no se contagió en Brasil. Al regreso, hubiésemos regresado diez horas antes o diez horas después, un día de entrenamiento lo hubiésemos perdido igual. Es muy difícil predecir que vamos a tener un contagiado. La verdad que estamos conviviendo con una enfermedad que aunque tomemos los resguardos, puede suceder”.

De todas formas, expresó su solidaridad con la gente de Deportes Antofagasta que tuvo que viajar para no jugar. “Quiero lamentar lo que ha tenido Antofagasta y empatizo con ellos. Peor el protocolo duce que cuando un equipo llega a un estadio y se conoce que hubo un caso positivo, el futbolista no puede bajar del bus hasta que se resuelva la situación. Por eso fue el motivo que no bajan”.