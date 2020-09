Luis Suárez tras sentida despedida de Lionel Messi: “Me conoce. Sabe las ganas y entusiasmo que le pongo a la hora de trabajar”

Tras la sentida despedida que le dio Lionel Messi a Luis Suárez luego que se fuera del Barcelona, indicando entre otras cosas que “ya nada me sorprende“, el delantero uruguayo respondió inmediatamente tras su arribo al Atlético de Madrid.

“Obviamente viene de una persona que me conoce y me ve entrenar en el día a día y sabe las ganas y el entusiasmo que le pongo a la hora de trabajar, y eso te enorgullece al dejar una imagen buena en el club y él que me veía entrenando con esas mismas ganas de ser competitivo“, sostuvo tajántemente el uruguayo en declaraciones que recogió el medio Sport.

Tras ello, también tuvo palabras para dos exjugadores del cuadro colchonero: Diego Godín y Antoine Griezmann. “Lo que me dijeron fue todo positivo, marcaron una historia en el club y se pusieron a disposición de lo que necesitara en Madrid y les estoy muy agradecido por ello“, señaló Luis Suárez en esta entrevista que el club colgó en las reds sociales de madrugada.

Finalmente, el charrúa se refirió a una lesión que arrastra en su rodilla. “Las cosas del pasado lo mejor que puedes hacer es tratar de olvidarse, son lesiones que vienen por sí solas, trato de estar al máximo nivel, entrenar al máximo para intentar rendir en los partidos que es donde más cómodo me siento”, cerró.