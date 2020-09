Prensa española destacó cómo la “Vieja Guardia” del FC Barcelona despidió a Luis Suárez

Toda relación tiene su final y fue lo que sucedió este jueves en el FC Barcelona. Los “catalanes” despidieron al uruguayo Luis Suárez, tercer goleador histórico del club, el cual estuvo durante siete temporadas en el conjunto español.

En una emotiva ceremonia de despedida, el “charrúa” no pudo ni empezar su discurso antes de comenzar a llorar. Suárez, tras unos momentos para tranquilizarse, dijo que: “es muy difícil para mí. El club confío en mi en el 2014. Sabía en las condiciones que venía por un error que había cometido. No era fácil eso. Me llevo amigos, se va un ser humano que tiene sentimientos. Esté donde esté habrá un culé más“.

Pero pese a todo lo anterior, para la prensa española destacó el gesto que tuvo “la vieja guardia” del FC Barcelona que se quedará a defender la camiseta “culé”. Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto posaron junto al uruguayo.

Los emblemas del cuadro catalán que continuarán en el club no dudaron en estar junto a Suárez en la despedida final. Posaron con las 13 copas (cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa) que ganaron mientras el uruguayo estuvo en el club.

