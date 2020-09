Luis Suárez no aguantó el llanto en su despedida del FC Barcelona: “Es muy difícil para mí”

Toda relación tiene su final y fue lo que sucedió este jueves en el FC Barcelona. Los “catalanes” despidieron al uruguayo Luis Suárez, tercer goleador histórico del club, el cual estuvo durante siete temporadas en el conjunto español.

En una emotiva ceremonia de despedida, el “charrúa” no pudo ni empezar su discurso antes de comenzar a llorar. Suárez, tras unos momentos para tranquilizarse, dijo que: “es muy difícil para mí. El club confío en mi en el 2014. Sabía en las condiciones que venía por un error que había cometido. No era fácil eso. Me llevo amigos, se va un ser humano que tiene sentimientos. Esté donde esté habrá un culé más“.

“Mi familia, ha disfrutado muchísimo lo bueno y en lo malo me han ‘bancado’ mucho más porque saben el sufrimiento que vivimos pero me quedo con lo lindo que vivimos. Levantar títulos, marcar, jugar al lado de grandes jugadores, jugar al lado del mejor jugador de la historia. Agradecer el apoyo de la afición que me animó hasta el último día. Y agradecer al staff que trabaja día a día con nosotros. Siempre van a tener un culé más esté donde esté y agradecido eternamente”, complementó el uruguayo.

Respecto a su salida por petición del nuevo entrenador, el “pistolero” aseveró que: “por más que uno tenga contrato el club y el jugador necesita cambios. En este caso era que el entrenador no contaba conmigo. Me voy pensando que he cumplido con las expectativas, como tercer goelador de la historia y contento por dejar una linda marca y me recuerden por todo lo que hice en los momentos buenos y los malos, que también los hubo, hay que ser autocríticos”, indicó.